Fiorentina, Milenkovic: "Sto imparando tanto. Daremo il 100%"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai media presenti tra i quali FirenzeViola.it dalla sessione autografi organizzata presso il Fiorentina Store Duomo. Queste le sue parole: "Domenica sarà difficile, anche perché la SPAL vorrà vincere quanto noi. Però giochiamo in casa e dobbiamo pensare a dare il 100% e continuare così. Per ora non pensiamo all'Europa, è più importante concentrarci sulla prossima partita. Bilancio della mia stagione? Sto imparando tanto, io sono cresciuto molto in questo campionato. Voglio continuare così".