Fiorentina, Milenkovic: "Vogliamo giocare aggressivi e palla al piede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima dell'incontro che vedrà impegnati i viola sul campo del Napoli: "Siamo arrivati in un buon momento, siamo partiti bene e vogliamo continuare così. Sarà difficile per noi, ma siamo venuti qui con le idee chiare: vogliamo dare il massimo sul campo. Vogliamo giocare aggressivi, con la palla al piede. Vediamo come andrà".