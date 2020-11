Fiorentina, Milenkovic: "Volevamo fare punti, ma non siamo stati abbastanza cattivi in attacco"

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN subito dopo la fine della gara contro il Parma: "E' stata una partita tosta, sia noi che il Parma volevamo fare punti. Abbiamo avuto il possesso, ma siamo stati poco cattivi sotto porta. Potevamo creare di più e sfruttare meglio le occasioni avute. Non ci siamo riusciti, speriamo che la prossima volta andrà meglio. Servivano cambi più offensivi? Dovete chiederlo al mister, non lo so io. Abbiamo preso tanti gol in questo periodo, oggi era importante non prenderne: siamo contenti per questo, ma non siamo riusciti a vincere. Noi diamo tutto in campo, ci aiutiamo in campo e siamo uniti, questo è quello che conta di più. Su Iachini si scrive tanto, ma noi siamo concentrati sul campo, che per noi è quello che conta. In queste due settimane dobbiamo tornare ad essere quelli post-Covid, quando giocavamo molto bene ed eravamo la miglior difesa. Abbiamo creato molte occasioni nelle prime gare, ma in questa parte del campionato gli episodi non sono girati. Testa bassa e pedalare, prepariamo le prossime sfide per vincerle".