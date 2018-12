Fiorentina, Mirallas: "Momento difficile ma il mio gol può dare la svolta"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di autografi al Fiorentina Store Duomo per i giocatori viola Biraghi e Mirallas. Queste le parole riportate da Firenzeviola.it. "Il gol del pareggio col Sassuolo? E' stato importante per me e per la squadra perché è un momento difficile per tutti però se si gioca così sempre si possono vincere tante partite. Anche domenica è una partita difficile ma da vincere perché la vittoria manca da tre mesi ormai. Che partita mi aspetto con l'Empoli? Difficile perché è un derby, ma per il nostro momento dobbiamo giocare con forza e determinazione e così possiamo vincere, è importante la vicinanza dei nostri tifosi. Il mio gol una svolta? Per come è arrivato sì. Raggiungere il 3-3 ci ha dato forza e se domenica giochiamo con questa forza possiamo vincere".