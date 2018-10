Fiorentina, Mirallas: "Pioli mi ha rassicurato. Qui calcio tattico e fisico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kevin Mirallas, attaccante belga arrivato in estate dall'Everton, ha parlato del suo ambientamento a Firenze ai microfoni di Voetbalmagazine. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Rispetto alla Premier sto faticando di più perché il calcio italiano dà maggiore peso all'aspetto fisico-tattico, e non ero più abituato a questo. Pioli? Mi ha rassicurato subito dicendomi che il tempo per adattarmi non mi sarebbe mancato. Inoltre, spesso sembra che mi dia consigli sui movimenti anche eccessivi, ma in realtà poi in partita accade ciò che aveva detto. Fiorentina? Avevo anche altre offerte, ma se avessi voluto dare più importanza ai soldi avrei scelto di giocare in Oriente".