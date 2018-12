© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Mirallas, attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport prima della gara con la Juventus: "Sarà una partita speciale per noi, anche per me. Per la prima volta giocherò contro la Juve in casa davanti ai nostri tifosi. Sarà come una finale, loro sono forti, speriamo di vincere ma sarà difficile. In casa giochiamo molto bene, le abbiamo vinte quasi tutte, ma la Juve è una grande squadra ma se giochiamo il nostro calcio penso che possiamo vincere. Simeone sta attraversando un momento difficile ma un gol oggi sarebbe speciale".