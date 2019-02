Fiorentina, Mirallas: "Sogno di finire la carriera allo Standard ma è presto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri è stata avvistata una troupe di un'emittente belga al Franchi, per intervistare l'attaccante viola Kevin Mirallas. Ecco le principali parole rilasciate dall'attaccante belga della Fiorentina ad Eleven Sports: "Non è per sminuire il livello del campionato belga, ma non è mai stata una priorità per me il voler tornare a giocare in patria. Non mi permetterebbe di crescere ancora. Vero anche che il sogno che ho fin da ragazzo è finire la carriera con la maglia dello Standard Liegi. Sarebbe un onore per me e qualora non dovesse accadere, rappresenterebbe una delusione".