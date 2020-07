Fiorentina, momento magico per Cutrone: prima volta che segna tre gol di fila in Serie A

vedi letture

La Fiorentina è arrivata all'obiettivo salvezza anticipata, e se ci è riuscita, tra gli altri, deve ringraziare anche Patrick Cutrone. L'attaccante classe '98 ex Milan è in un gran bel momento di forma, e a testimoniare ciò ci sono i numeri: quella segnata al minuto 75, la zampata del definitivo 2-0 ai danni del Torino, è stata infatti la terza consecutiva nel massimo campionato, dopo quelle contro Verona e Lecce. La prima volta per lui in Serie A, ed in generale nei massimi campionati professionistici.