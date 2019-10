Fiorentina, Montella: "Buona partita, non abbiamo subito quasi niente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, dopo il pareggio a reti bianche in casa del Brescia: "Voglio fare l'in bocca al lupo a Dessena: l'ho visto sofferente e so che si rimetterà perché è un guerriero. La partita è stata come mi aspettavo, abbiamo sofferto un po' all'inizio e poi la squadra non ha concesso niente. Fuorché un'occasione di Balotelli la squadra non ha subito niente, nel finale siamo andati più cixini al gol del Brescia ma è stata equilibrata. Abbiamo giocato con ordine, sapendo che tutte hanno sofferto qui. La prestazione della squadra mi è piaciuta, credo ad esempio che nel finale Vlahovic abbia fermato il tiro di Castrovilli. Sono contento della nostra solidità, e delle armi che abbiamo per far male agli avversari. Alcuni poi, come Sottil, possono ancora crescere. Stasera è entrato bene. Lirola oggi ha giocato bene, Dalbert forse poteva fare meglio. Siamo un po' mancati nell'ultima scelta, serve riempire un po' meglio l'area. Ho pensato che Ribery potesse fare meglio non costringendolo a fare tutta la fascia, così come la difficoltà nel togliere un centrale come Caceres", ha dichiarato a Sky Sport.