Fiorentina, Montella: "C'è rammarico. Se resto? Sono appena arrivato"

Vincenzo Montella è intervenuto ai microfono di Rai Sport nel post-partita di Atalanta-Fiorentina: "C'è tanto rammarico, l'avevamo preparata così, la squadra ha un'anima, gioca con il cuore. Soprattutto nel primo potevamo andare sul due a zero, è un peccato, abbiamo perso su un rigore inevitabilissimo e su un infortunio. Dispiace per tutti, ci credevamo, abbiamo avuto tante occasioni anche nel secondo tempo, faccio fatica a ricordarle tutte. La squadra ci ha creduto anche se dopo il primo gol ha perso un po' di sicurezza. Ci voleva la partita perfetta e un pizzico di fortuna che non c'è stato. La squadra fisicamente l'ho trovata bene, non si può pensare di fare una gara come a Torino per 95 minuti, non puoi pensare di tenere testa all'Atalanta per 95 minuti ma a livello fisico la squadra ha tenuto, ci è mancata fortuna, ma anche essere più concreti nelle ultime scelte. Ilicic? È arrivato quando c'ero io ed è andato via quando non c'ero, le scelte dipendono a volte dai calciatori, a volte può essere finito l'entusiasmo, possono esserci tanti motivi. Quanto sento mia la squadra? Abbiamo fatto dieci allenamenti ma mi piace lo spirito, c'è voglia di lavorare, sono giovani, bisogna essere più maliziosi in campo. Dobbiamo assorbire la delusione, ci siamo andati vicinissimo, adesso pensiamo al Sassuolo. C'è da fare punti e finire il campionato e poi programmare, ho necessità di vedere chi ha voglia di mettersi in mostra. Confermato? Sono appena arrivato (ride, ndr). In queste tre partite abbiamo creato tantissimo, ci manca un po' di malizia e nei momenti decisivi della partita questo fa la differenza".