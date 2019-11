© foto di Giacomo Morini

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Verona, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Peccato perché nel finale abbiamo forzato la gara, il calcio è così, ci sono momenti negativi come questo in termini di risultati, bisogna voltare pagina già a partire dalla prossima. Un punto nelle ultime 3? Siamo in linea, prima abbiamo 10 punti in quattro giornate. Oggi erano tante le assenze? Pezzela è importante in campo, è il capitano, ma chi gioca deve farsi trovare pronto":