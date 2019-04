Fiorentina, Montella: "Chiedo ai tifosi di fidarsi del mio entusiasmo"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, ha parlato anche dello sciopero dei tifosi in programma per domani e del clima di contestazione: "È un argomento delicato. Ci servono punti e li faremo. Sono qui da tre giorni e il malcontento c'è. Ho girato tante città in Italia ma qui a Firenze serve sinergia tra tifosi, ambiente e squadra. Chiedo alla gente di fidarsi del mio entusiasmo, mi piacerebbe che il pubblico ci seguisse e ci contestasse se ce lo meritiamo. Spero davvero che non ci ignorino. L'unico modo per riportare l'entusiasmo è attraverso le prestazioni".