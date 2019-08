Fiorentina, Montella: "Chiesa centravanti solo in emergenza massima"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, nella sua conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, ha parlato anche della possibilità di far giocare Federico Chiesa nel ruolo di centravanti: "Ci ho pensato. Vlahovic è un centravanti vero, Boateng anomalo e lo abbiamo preso per questo. Prima di mettere Chiesa centravanti, anche se al momento non abbiamo i sostituti dei due citati, dovrebbe esserci un'emergenza vera".