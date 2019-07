Fiorentina, Montella: "Chiesa? Con il Benfica deve giocare per contratto"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benfica a New York, in programma per la notte italiana di giovedì 25 luglio alle ore 2. Queste le sue parole: "Siamo stanchi fisicamente e mentalmente, oggi in allenamento ho trovato la squadra affaticata. La giornata di ieri e il trasferimento da Charlotte è stato impegnativo oltre all'aspetto emotivo della giornata di ieri, però non c'è stato nessun infortunio, e questo è qualcosa di positivo".

Come sta Federico Chiesa?

"Ho scoperto che per contratto deve giocare perciò avrà modo di scendere in campo contro il Benfica. Quanto allo sguardo posso dire che io l'ho sempre visto come al solito e sono convinto che anche voi lo vedete tutto sommato normale. Anche durante la stagione aveva questo tipo di sguardo, non ci vedo nulla di strano".

Come procede il mercato?

"Ripeto sempre le stesse cose, i profili sono quelli che Pradè ha già spiegato. Sta lavorando con Joe Barone per capire le opportunità di mercato per capire quali calciatori potranno essere funzionali rispetto alle opportunità del mercato. Quanto alle scelte sul mercato ci tengo a chiarire che non è una questione di moduli, ma di principio di gioco. Io non sono legato a un unico modulo ma semplicemente a dei principi di gioco e se arrivassero giocatori funzionali ai miei principi di gioco sarei felice. Il rapporto con il ds non è così fondamentale come pensate".