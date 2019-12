Fiorentina, Montella: "Chiesa? L'ho tolto perché aveva preso un pestone"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Inter, Vincenzo Montella ha spiegato così la sostituzione di Federico Chiesa nella ripresa: "Federico è rimasto in campo generosamente dopo un pestone subito nel primo tempo. Non stava bene, voleva restare in campo ma io ho voluto cambiarlo", le parole del tecnico viola.