© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky direttamente da New York, dove ieri sera è stato presentato in grande stile dal presidente Rocco Commisso a Times Square: "È un bell'inizio, dobbiamo alimentare e tenere accesa questa energia. Il primo approccio con Commisso è stato decisamente positivo, il presidente è empatico con tutti, questo è un valore e dobbiamo approfittarne. Dobbiamo sicuramente fare meglio rispetto alla passata stagione e portare avanti la nostra filosofia di gioco. Chiesa? Ancora non ci ho parlato, anche perché fino a poco fa non sapevo neanche se sarei stato ancora l'allenatore della Fiorentina. È un giocatore fortissimo che per sua fortuna si può ancora completare. Per me è confermatissimo, anche se tutto dipenderà dalle ambizioni del ragazzo".