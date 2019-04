Fiorentina-Montella, clausole e parole. Le tappe dall'esonero al ritorno

© foto di J.M.Colomo

La Fiorentina e Vincenzo Montella, una storia d'amore che torna d'attualità dopo il triennio 2012-2015.

Un triennio fortunato e prolifico sul campo, dove la squadra era riuscita a mostrare gioco moderno e bei risultati. Ma alla fine, dopo un classico (visto il modus operandi della società) scambio di battute a mezzo stampa, l'addio non fu propriamente dei migliori.

UN PASSO INDIETRO - I momenti che segnarono l'addio burrascoso alla Fiorentina dell'Aeroplanino furono essenzialmente due: il primo è datato 14 maggio 2015. La Fiorentina è appena stata eliminata dal Siviglia in semifinale di Europa League con un pesante 5-0 complessivo fra andata e ritorno e il tecnico, amareggiato, parlava così del doppio ko: "La Fiorentina merita più rispetto di quanto gli sia stato riservato. I fischi sono immeritati, i tifosi non hanno capito la nostra dimensione, ora Firenze può perdere giocatori importanti. Futuro? Può darsi pure che non mi riconfermino se si aspettano di più". Parole che non piacquero a nessuno, dalla dirigenza alla tifoseria, che di fatto crearono la prima crepa fra le parti.

Crepa che diventò strappo vero e proprio qualche giorno dopo, il 4 giugno (in precedenza lo stesso Montella aveva negato l'esistenza di una clausola scritta nel suo contratto): "La società è in attesa di essere messa a conoscenza della chiara posizione del suo allenatore", recita un comunicato del club. Al quale Montella replicò così poche ore dopo: "Sono sorpreso dal comunicato della società ma sono l’allenatore della Fiorentina e sono disponibile a continuare ad esserlo con professionalità ed entusiasmo". Apriti cielo. E infatti il 7 giugno arriva l'esonero: "ACF Fiorentina ha valutato il comportamento ultimamente tenuto dal proprio allenatore Vincenzo Montella come la precisa volontà di liberarsi da un contratto legittimamente firmato meno di due anni fa perché contenente una clausola che l'allenatore non ritiene più nel suo interesse, ma che a suo tempo aveva concordato".

PASSAGGIO INTERMEDIO - Nel marzo del 2016 Montella tornò sull'argomento, non senza un pizzico di polemica: "Non me ne sono andato dalla Fiorentina. Mi hanno esonerato. Perché il mio ciclo era finito? Perché per quello che avevamo fatto e per i limiti del fair play finanziario non si poteva fare di più. La clausola rescissoria? Quell’accordo l’abbiamo fatto in due. E poi fra me e la società c’era un gentlemen agreement: se avessi voluto, me ne sarei potuto andare". Di fatto un gettare benzina sul fuoco da parte dell'allora tecnico della Sampdoria, anche se la diatriba era oramai smorzata dal trascorrere del tempo.

L'APERTURA DEI GIORNI SCORSI - L'Aeroplanino era presente negli studi di Sky nelle scorse ore, proprio quando la Fiorentina si era data "48 ore di tempo per valutare l'operato di Pioli e della squadra". E in quel contesto, Montella aprì in modo inaspettato alla Fiorentina: "Stimo Pioli e penso che meriti di giocarsi questa semifinale conquistata sul campo con grande prestazioni. Mi fa piacere che il mio nome sia accostato perché mi tornano in mente quei tre anni meravigliosi. Finì male, con malintesi che però per fortuna ho avuto modo di chiarire, finché sono stato sotto contratto mi sono comportato sempre bene con la Fiorentina. Non ho mai voluto incontrare tesserati di altre società finché ero allenatore a Firenze".