Fiorentina, Montella: "Con la proprietà ci siamo chiariti da persone leali"

© foto di Giacomo Morini

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha avuto modo di parlare anche dell'addio alla squadra viola nel 2015: "Dico grazie ai Della Valle per questa opportunità. Grazie anche al presidente Cognigni. Mi ha convinto la famiglia e anche il direttore Corvino parlando di calcio per tre ore di fila. In passato era finito un ciclo ed era il momento di dirsi addio. Con la proprietà ci siamo chiariti da persone leali dopo l'addio burrascoso. Ora vedremo dove poter arrivare, ricreando un'energia positiva. Tutti uniti potremo fare punti in più. Credo però che si possa aprire un ciclo".