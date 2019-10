Fiorentina, Montella: "Con Ribery bel rapporto. Ci siamo chiariti"

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato del suo rapporto con Ribery, dopo le "proteste" del francese al momento della sostituzione con la Lazio: "Intanto penso che ci sia un bel rapporto con lui, sin dal primo giorno, anzi ancor prima che arrivasse. Ci siamo chiariti ieri, ha capito che è andato fuori dalle righe, lui è venuto alla Fiorentina rimettendosi in gioco perché nella testa è ancora un campione. Di questo ne stiamo giovando, ma io devo fare delle valutazione oggettive e di gestione di un campione di 36 anni che non si risparmia mai. Cinque minuti prima che uscisse, era lì davanti alla panchina che si toccava, aveva un affaticamento al polpaccio e quindi la scelta si spiega da sola. Vedevo che non aveva la forza nelle gambe per terminare la partita".