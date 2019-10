Fiorentina, Montella e i quattro talenti da blindare per il futuro

© foto di Federico De Luca

La sconfitta di ieri della Fiorentina sul prato del Franchi contro la Lazio non porta con se solo aspetti negativi per la formazione di Vincenzo Montella. La sconfitta interrompe una lunga striscia di risultati utili consecutivi che avevano rilanciato Chiesa&C. nella parte nobile della classifica, ma la sfida contro i capitolini ha messo in luce anche un aspetto non di poco conto. I talenti dei vivaio gigliato.

Nella rosa disegnata da Daniele Pradè in estate non ci sono solo elementi di grande esperienza come Ribery, Pezzella, Badelj o Boateng. Sono molte anche le nuove leve "made in Italy" inserite in prima squadra dopo la gavetta nelle serie minori. Detto di Gaetano Castrovilli, stellina 22enne già finita nel mirino di Roberto Mancini, e di Federico Chiesa che oramai è da considerarsi un senatore, Montella può contare infatti anche su altri tre elementi: Lorenzo Venuti, fresco di rinnovo fino al 2023, Riccardo Sottil e Luca Ranieri.

Questi ultimi due sono anche scesi in campo nella gara di ieri e anche se la prestazione non è stata delle migliori per entrambi la viola crede in loro tanto da aver già avviato i contatti per il rinnovo. Un 1995, due 1997 e due 1999: la viola guarda al futuro. Iniziando dal presente.