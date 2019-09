Fiorentina, Montella e il 3-5-2 con la Juve: "Ho rischiato, ma non mi basta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Montella, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Atalanta, ammette di aver rischiato conseguenze peggiori con la difesa a tre schierata nella gara contro la Juventus dello scorso weekend: "La scelta è stata determinata dalla lettura della gara con la Juve. A posteriori dico che ho rischiato, perché fosse andata male avrei avuto meno sostegno ma non mi pongo certe domande prima della partita. Forse abbiamo avuto poco equilibrio, pur pericolosi che fossimo. Non mi accontento, disponiamo di risorse importanti come Vlahovic e Pedro che io voglio sfruttare. Tutti possono alzare il livello della squadra".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!