Fiorentina, Montella e le ultime quattro: analisi totale per non bruciarsi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il fatto che l'Europa sia matematicamente irraggiungibile, mentre la salvezza aritmetica ancora non sia arrivata, spiega bene la clamorosa fase discendente attraversata da qualche tempo a questa parte dalla Fiorentina, crollata nel 2019 nonostante un avvio di nuovo anno che all'inizio era parso persino incoraggiante. Poi però la situazione è degenerata, portando alla sostituzione di un dimissionario Pioli - quasi costretto al gesto dalle circostanze - con un cavallo di ritorno quale Montella, ma gli esiti non paiono modificati più di tanto. Anzi, l'Aeroplanino non è riuscito ad invertire la rotta, ottenendo solamente un pareggio all'esordio casalingo col Bologna, perdendo poi le successive tre partite nel giro di una settimana. Prima consegnando lo Scudetto alla Juve, poi la finale di Coppa Italia all'Atalanta, ed infine facendo esplodere la contestazione ed il malumore cittadino dopo la bruciante sconfitta interna con il Sassuolo.

Le responsabilità non sono assolutamente imputabili al tecnico di ritorno, come in tanti tra commentatori, addetti ai lavori o anche semplicemente tifosi, hanno voluto immediatamente sottolineare. Anche perché Montella, (ri)conosciuto per promuovere un tipo di calcio molto propositivo, ha già evidenziato davanti ai microfoni il fatto che la composizione attuale della sua squadra non è quella che avrebbe avuto in mente lui, fosse stato già da inizio anno sulla panchina viola. Certo, adesso gli rimangono le ultime quattro partite di campionato per un duplice obiettivo, che certamente non risponde ad alcuna velleità di classifica: da una parte una valutazione totale sulla sua squadra, per capire quali siano i terreni coltivabili e quali invece i rami secchi da potare, dall'altra la volontà di non bruciare la sua immagine agli occhi del tifo e dell'ambiente. Perché una coda di campionato particolarmente negativa rischierebbe di mandar dentro l'occhio del ciclone pure lui, e far pesare già meno l'autorità della sua figura. Oltre a scottare ulteriormente un momento personale che lo vede reduce da tre esperienze non del tutto positive, arrivate proprio dopo la sua prima avventura a Firenze. Ma nella caotica situazione attuale, forse, rappresenterebbe davvero uno dei mali minori.