© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria contro la Sampdoria. "Questo è un altro campionato rispetto allo scorso anno, è stata una vittoria meritata. E' stata una liberazione per tutti. La squadra sta crescendo in tutti i suoi elementi, si stanno iniziando a chiamare per nome dopo i tanti cambi di quest'estate. Chiesa? Sta bene, sta trovando la condizione fisica e mentale. Ribery? Ha meno spunto rispetto al passato, è un calciatore che legge le situazioni e ho individuato il lui questa posizione. Sta facendo bene".