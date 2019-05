Fiorentina, Montella e un finale di stagione per valutare i giocatori idonei

© foto di Giacomo Morini

Analizzando il domino delle panchine di Serie A in vista della prossima stagione, La Gazzetta dello Sport sottolinea anche la posizione di Vincenzo Montella, ben saldo alla guida della Fiorentina dopo il suo arrivo al posto di Pioli.

Lo testimonia il contratto lungo (giugno 2021) ed il fatto che sia stato scelto direttamente dalla famiglia Della Valle, Diego in primis. Ora avrà il compito di valutare il parco giocatori per poi scegliere chi è adatto alla sua idea di calcio, che si basa sulla gestione del gioco ed il controllo della partita. Montella - si legge - è una figura centrale del nuovo corso viola ed avrà il compito di dare anche delle indicazioni sul mercato estivo. Ha accettato con entusiasmo il ritorno (rischioso) in una piazza dove ha fatto bene.