Fiorentina, Montella: "Finalmente fuori da una situazione paradossale"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, dopo la prima vittoria dell'anno contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "A volte quando finivamo le partite, rileggevo gli episodi e mi sembrava qualcosa di inusuale. A noi sono successe situazioni consecutivamente inspiegabili. Oggi è arrivata una vittoria con merito, soffrendo oltremisura, ma ci scrolliamo da dosso questa situazione che sembrava surreale. Ora si riparte senza nessun timore, neanche inconsci".

Su Chiesa: "Sta facendo molto bene, tirando tanto in porta. Oggi ha fatto una grande partita, ma per le qualità che ha può fare di più a livello realizzativo. Però non deve diventare un'ossessione, ci arriverà con la qualità dei campioni".

Sulle proteste di Ribery al momento del cambio: "Io sono felicissimo quando si arrabbia un calciatore quando viene sostituito. Gli è durato 10 secondi, io nel suo caso in passato l'avrei fatto durare di più. Io me ne sono andato in panchina per non incrociarlo (ride, ndr). Ha fatto una grande partita, ha fatto ammonire un paio di avversari andando verso la rete. Legge gli spazi, sa interpretare le situazioni. Non a caso ha fatto la sua carriera".

Eri un po' arrabbiato ultimamente nei confronti di qualche critica. "Ormai sono esperto come allenatore. Accetto tutte le critiche, ma quando ci sono degli episodi inopinabili faccio davvero fatica a pensare che una persona possa pensare certe cose. Se mi dicono che non devo togliere Chiesa, se lui mi chiede il cambio toccandosi il muscolo... Questo no. Poi faccio l'allenatore, accetto le critiche e devo anche valutarle".