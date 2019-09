© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, nel corso della sua conferenza stampa prima della sfida contro il Milan ha parlato del momento che sta attraversando Marco Giampaolo. "Nel nostro ambiente anche solo un episodio può far cambiare giudizi. Bisogna conviverci, questo vale anche per Giampaolo e per il Milan. Quando cambi metodologia di lavoro ci vuole tempo, un po' come quando sostituisci tanti giocatori. Sarà un test davvero impegnativo e stimolante. Il Milan è forte, è arrivato a un punto dalla Champions".