© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato dell'impegno dei Della Valle per la prossima stagione, lasciando capire che potrebbero esserci degli investimenti sulla rosa. "Non sono domande a cui posso rispondere per la proprietà. Mi sembra che vogliano costruire o ricostruire, è appassionata, ha voglia di rilanciarsi. Va detto che nel calcio, non succede solo a Firenze o alla Fiorentina, ci sono sempre delle deluse. Non tutti possono raggiungere obiettivi".