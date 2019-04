Fiorentina, Montella: "La squadra si è disunita e devo capire il perché"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno contro il Sassuolo: "Sconfitta che non ci voleva, ho visto una squadra disunita in campo e devo capire perché. Ho delle valutazioni da fare, per poter poi fare insieme alla società le strategie future. Ma mi aspettavo qualcosa di diverso e devo capire se il calo è dovuto a mancanza di motivazioni, ma non può succedere perché è da dicembre che non vinciamo in casa, o al fatto che siamo scarichi dopo aver perso la partita dell'anno, oppure per altro ancora. Vedo che Chiesa ha cercato di rimanere in piedi, mentre qualcuno in campo gli diceva che è scorretto. La squadra va a folate, ha degli spunti e va bene ma a me piace un tipo diverso di gioco, più ricercato. Stiamo facendo delle valutazioni. Escluso oggi, nelle tre partite precedenti ho visto animo e personalità. Questo non può essere il livello mio e dei miei giocatori. Va capito e ricercato il motivo di questa sconfitta. Chiesa ha creato occasioni, ha giocato con animo... Questa non è una squadra di palleggio, anche se non si vince solo con quello. Mi piace il gioco ragionato e vediamo cosa si può fare sul mercato. Ne abbiamo parlato troppo però: voglio che i ragazzi pensino a riscattarsi la prossima partita. L'etichetta di simulatore per Chiesa non è giusta. Non va bene, è un ragazzo giovane e sensibile. Per fortuna non ha reagito ma bisogna fare un po' attenzione in questo".