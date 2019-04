Fiorentina, Montella: "La squadra sta bene. Grande disponibilità"

© foto di Giacomo Morini

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato anche dei suoi primi giorni dal suo ritorno in viola: "Ho trovato un gruppo di persone per bene, con cultura del lavoro. Dal punto di vista fisico la squadra sta bene ma i giocatori sono un po' sfiduciati per la mancanza di vittorie in casa. Il gruppo ha voglia di reagire, abbiamo fatto allenamenti intensi e ho trovato grande disponibilità. Dobbiamo entrare nella testa dei giocatori, bisogna aiutarli. Ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio, tutti abbiamo ragione. Non stravolgerò ma qualcosa bisogna cambiare perché l'ultimo trend non è stato positivo. Giocheremo con tre centrocampisti e i difensori puri saranno altrettanti".