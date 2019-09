Fiorentina, Montella: "Milan, nessuna rivincita. Ribery oggi strepitoso"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria della sua squadra in casa del Milan: "Non è la partita perfetta ma è una grande soddisfazione battere il Milan qui, davanti a così tante persone. Credo che con la Fiorentina sia la terza volta che vinco qua, e sinceramente non ho alcuno spirito di rivalsa verso il Milan, anche perché era un'altra dirigenza, e comunque abbiamo vinto una Supercoppa, riportando il Milan in Europa senza fare mercato. Per me non è stata un'esperienza negativa, anzi ringrazio sia Galliani che Fassone che mi hanno dato la possibilità di lavorare. La standing ovation a Ribery me l'aspettavo, l'ho tolto anche per questo. Si vede che non è come 5-6 anni fa ma riesce comunque ad essere sempre decisivo. Ha capacità sopra la media".

Centravanti? "Ne abbiamo due, quasi tre contando Boateng. L'evoluzione sarà averne una, ma per ora abbiamo fatto partite di livello contro grandi avversarie. La squadra ha delle certezze, ed oggi ho continuato con la stessa formazione nonostante fossimo alla terza in una settimana. Forse non l'avevo mai fatto prima in carriera. A Ribery non posso chiedere di fare tutta fascia per novanta minuti, Chiesa ha doti per farlo giocare vicino alla porta. Con un difensore centrale in più ho pensato che potevamo avere più facilità nel palleggio per soffrire meno, visti anche i terzini super-offensivi che abbiamo".

Applausi di San Siro a Ribery? "Ribery oggi ha giocato una partita strepitosa. Capisco le difficoltà del Milan e mi dispiace per i tifosi, così come per i tanti calciatori che ho allenato. Sono momenti transitori e succedono a tutti".