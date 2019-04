Fiorentina, Montella: "Muriel straordinario. Chiesa? Chi non lo vorrebbe"

© foto di Giacomo Morini

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha avuto modo di parlare anche di Muriel e Chiesa, due delle stelle della squadra: "Muriel non riesco mai ad allenarlo per un anno intero... (alla Samp e al Siviglia è subentrato a stagione in corso, ndr). E' un giocatore dalle potenzialità straordinarie, può fare di più a livello di continuità e in fase realizzativa. Chiesa è straordinario, ogni allenatore lo vorrebbe, ha voglia e fame".