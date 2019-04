Fiorentina, Montella: "Non c'è ottimismo ma nel 2011 era anche peggio"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha commentato a Sky Sport il pari con il Bologna. Partendo però da una parola su Fabio Quagliarella, che sta insidiando il suo record di gol nella Sampdoria: "Sono sicuro che lo farà, i record sono fatti per essere battuti".

Parlando poi della partita, ha così continuato: "Ringrazio il pubblico per avermi applaudito ed aver sostenuto la squadra. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il modo di stare in campo, prima con ordine poi attaccando. Non abbiamo condotto per tutti i 90' ma i numeri ci vedono più pericolosi. Ci è mancato sia il guizzo che un po' di fortuna ma lo spirito mi è piaciuto. C'è da lavorare, per me è tutto nuovo. Mi piace che non fossero contenti a fine partita. Chiesa? Nasce esterno e può farlo più offensivo in un 4-4-2 come fatto oggi. Biraghi di là ha fatto tutta la fascia, Federico lo volevo più avanti e mantenere una linea offensiva. Può fare anche la seconda punta. Se cerco un regista? Veretout si è adattato benissimo, Edimilson non sta ancora benissimo e lì si è adattato, poi si può cercare anche un regista puro. La posizione di Chiesa? Non ha fatto lo stesso tipo di ruolo di Biraghi, non era questa la richiesta. Dopo aver preso gol per otto partite consecutive prendiamoci la porta imbattuto. Mi sono preso anche qualche rischio. Si respira che non c'è ottimismo in giro. Io nel 2011 arrivai dopo una salvezza all'ultima giornata e trovai un ambiente ben peggiore, così come una carenza di organico che oggi non c'è. La delusione c'è ma sta a noi e alla nostra coesione, all'entusiasmo, riavvicinare la nostra gente. Firenze, più di altre città, ha la forza nella coesione tra le componenti, altrimenti fare calcio è ancora più difficile. Addio a Pioli? Il calcio è così, c'è chi entra e chi esce".