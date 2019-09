© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Montella non rischia l'esonero ma è chiaro che la Fiorentina stasera sia chiamata a una prestazione non solo convincente ma anche vincente. Il tecnico campano non vince una partita in campionato da una vita e questo lo mette ovviamente sotto pressione. Sia il ds Pradè che Barone, braccio destro del presidente Commisso, sono dalla sua parte e sono anche convinti che entro un mese e mezzo i risultati saranno già iniziati ad arrivare e che la classifica sarà molto diversa da quella attuale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.