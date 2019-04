© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, in conferenza stampa prima della partita con il Sassuolo ha parlato del clima che si respira intorno ai viola, malinconicamente senza obiettivi per il finale di stagione. "Non ci sono giocatori insostituibili, bisogna essere motivati e convinti di rimanere. I giocatori si possono vendere, dipende dai sostituti, quella è la differenza. Per ora ho visto grande attaccamento, Chiesa sta giocando con difficoltà fisiche, Veretout non è nel suo ruolo, Milenkovic anche, non ho avuto sensazioni di fuggi fuggi".