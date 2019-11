© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, rispondendo anche a una domanda sull'obiettivo Europa per la sua squadra: "Non possiamo pensarci adesso è troppo presto. Dopo un pareggio o una sconfitta sembra che si sia rotto il giocattolo, quando vinciamo va tutto bene. Pensiamo alle prestazioni e diamo l'anima, poi vedremo".

