L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato così in conferenza stampa della sfida di domani con l'Empoli e di una salvezza matematica ancora clamorosamente da raggiungere: "È vero, non siamo ancora salvi matematicamente. Abbiamo bisogno di punti e li faremo domani. Pensiamo a vincere contro l'Empoli per l'onore più che per la classifica".