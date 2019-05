© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di Radio Rai arrivano alcune dichiarazioni di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, dopo il pareggio interno con il Genoa valso la salvezza per la sua squadra: "Avevamo un grosso vantaggio sulle concorrenti, la squadra aveva un po' di timore ma ha fatto la partita che doveva fare. Non siamo felici per la stagione e i fischi sono giusti per quanto espresso quest'anno ma siamo comunque contenti che sia finita".