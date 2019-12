Fiorentina, Montella: "Numeri brutti ma potevamo anche vincere"

© foto di Federico De Luca

Durante la conferenza stampa tenuta dopo il 4-1 incassato dalla Roma, Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato anche della sua posizione e del rischio esonero: "Ho detto che potevamo anche vincere. Sul 2-1 potevamo cambiare la partita con un pizzico di fortuna. La squadra si è spesa e hanno dato tutto quello che avevano in corpo e lo ha capito anche il pubblico. Io sono qua e sono convinto che si possa invertire la tendenza. I numeri sono brutti e vanno divisi tra lo scorso campionato e questo. Sono due esperienze diverse. Io sono qua, ho voglia di fare, la squadra mi segue e penso di poter dare qualcosa. Se ho parlato con la dirigenza? Non ho parlato con nessuno. Il clima è brutto, c'è un po' di sconforto dovuto alla partita. Ora vanno in vacanza e il morale non può essere alto".