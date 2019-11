© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella potrebbe a breve non essere più l'allenatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe la possibilità di un esonero imminente per il tecnico viola, sconfitto oggi in casa dal Lecce. Tra i possibili sostituti c'è Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan.