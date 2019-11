Fiorentina, Montella: "Orgogliosi di Castrovilli. Fatto un grande lavoro"

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Montella ha parlato del valore effettivo della sua Fiorentina: "La partita di domani ci dirà già qualcosa, perché impegnativa. Siamo vivi, possiamo giocarcela con tutti e stiamo avendo sempre più una forte identità". Su Castrovilli: "Felici della convocazione in azzurro di Castrovilli? "Siamo orgogliosi, è stato fatto un grande lavoro su di lui da parte della società. Abbiamo corso dei rischi perché non aveva mai giocato in A, ma è un ragazzo umile che fa tanti sacrifici".