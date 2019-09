Fiorentina, Montella: "Orgoglioso. Castrovilli? Può fare come Antognoni"

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, dopo lo 0-0 interno contro la Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Sono orgoglioso, perché la squadra ha fatto due partite e mezzo di livello contro avversari notevoli, quasi imbattibili. Oggi la squadra mi è piaciuta moltissimo, abbiamo vinto il 60% dei duelli, è stata una partita completa in cui ci è mancato il gol, e per quello dispiace. Ma penso che anche i tifosi fiorentini oggi siano orgogliosi, la ciliegina sarebbe stata la vittoria. Continueremo a lavorare ma sono contento".

Vedremo il 3-5-2 più spesso? "Non lo so, a fine mercato ho tirato una riga. Da inizio campionato a fine mercato la squadra ha comprato quattro giocatori. Dateci tempo di lavorare, di conoscerci. Ci vuole un po' di tempo ma la squadra mi è piaciuta".

Punto di partenza l'interpretazione della gara di oggi? "Sì, vero, nelle altre partite avevamo interpretato male qualche situazione. Oggi avevamo anche più esperienza, e partite giocate, in campo e questo aiuta tutti. Nella pausa abbiamo potuto contare su Ribery, Boateng, Castrovilli, Pulgar... Mi preoccupavano semmai i tre difensori che avevano fatto poco più di un allenamento insieme. Però per un allenatore è meraviglioso quando anche nelle difficoltà poi vede la squadra che lo segue. E non c'è vittoria più grande".

Come ha visto Ribery? "Per lui ogni partita è uguale, e questa è la mentalità del campione. Quando ha ripreso CR7 è l'orgoglio che riesce poi a trasmettere anche a tutti noi. Qualche indicazione bisogna darla ma legge bene le situazioni".

E Castrovilli? "Stravedo per Gaetano, e già dopo due allenamenti a Moena decisi di toglierlo dal mercato. Per me ad oggi è il giocatore col migliore cambio di passo tra i centrocampisti della Serie A. Se col tempo riuscirà anche a fare qualche gol in più troveremo magari il degno erede di Antognoni".

Pedro? "Lasciamolo crescere di condizione. In ogni squadra poi ovviamente la differenza la fa quanti gol riesci a segnare. Se distribuiamo bene, se ne segna tanti uno solo va bene uguale".