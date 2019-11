Fiorentina, Montella: "Pedro migliora. Diamo tempo a Vlahovic"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Montella ha parlato di Pedro: "Se può entrare fra i titolari? Ci è già entrato, sta crescendo di condizione e migliorando".

Perché Vlahovic non ha molto spazio? "Credo che abbia avuto modo di fare il titolare solo con me, ha grandi prospettive ma non è facile mettere sette undicesimi di squadra che non è abituata alla Serie A. Ultimamente sono mancati anche diversi giocatori di esperienza, le scelte sono spesso dovute anche a questo. Ma Vlahovic sta comunque subentrando tanto, è un patrimonio presente e anche futuro: bisogna dargli tempo per crescere. Domani è possibile che giochi".

Un pregio che Vlahovic e Pedro dovrebbero prendere da Gigi Riva? "Me lo ricordo rispettoso ed educato, non l'ho visto giocare molto ma credo che Dusan gli assomigli un po'. Almeno questo è l'augurio".