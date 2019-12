Fiorentina, Montella più saldo in panchina: nel 2020 ci sarà

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Repubblica Firenze, la Fiorentina ha deciso di andare avanti con Vincenzo Montella anche dopo la partita contro la Roma. L'ex allenatore di Milan e Siviglia si è scrollato di dosso il peso enorme dell’incertezza. Mettendo in campo Vlahovic al posto di un deludente Chiesa ha messo in gioco anche sé stesso. Azzeccando il cambio e scacciando, per il momento, un eventuale esonero.