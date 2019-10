Fiorentina, Montella può sorridere: per Chiesa niente di grave

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalle incertezze del minuto 39 di Italia-Grecia, quando Federico Chiesa ha lasciato il campo per infortunio, fino al sollievo nel leggere le parole del referto medico eseguito dal club. "È stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo-tendinee". Basta questo, e sul volto di Vincenzo Montella può tornare a riaffiorare il sorriso. L'entità vera e propria dell'infortunio, o meglio i tempi di recupero, ancora non è ben nota ma quantomeno è stata subito abbandonata l'ipotesi di un lungo stop. Certo, visto l'assetto adottato di recente per la sua Fiorentina, il tecnico - qualora non dovesse riuscire a recuperarlo immediatamente - si vedrà costretto a studiare una soluzione diversa in vista della ripresa di Serie A, dato che di recente non c'è stato spazio per altro che non fosse il tandem leggero composto da Ribery e Chiesa, per quanto riguarda l'attacco. Ma in fondo è stato lo stesso allenatore, stimolato sul tema, ad introdurre a più riprese una futura introduzione dell'attaccante di peso, che nel suo caso si chiama Pedro, brasiliano arrivato in estate per una quota di milioni di euro in doppia cifra. Per fortuna di Montella, c'è anche qualche ora in più per provare il recupero in extremis, dato che la Fiorentina gioca al Rigamonti di Brescia il posticipo del lunedì sera, alle ore 20.45. Nel frattempo, il consiglio è spassionato, meglio cercare comunque alternative.