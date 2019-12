© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato dell'assenza forza di Frank Ribery, che si è operato oggi alla caviglia e tornerà a disposizione solo fra due mesi: "In questi mesi ho imparato a conoscere un grande uomo: sarà un'assenza pesante ma gli faccio un grande in bocca al lupo. Non entro nelle dinamiche del perché si è operato visto che non competono a me".