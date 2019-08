© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport:

Cosa significa allenare un campione come Ribery?

"E' un giocatore straordinario che ha grande voglia. Ci eravamo già sentiti e ha voglia di mettersi in gioco. E' una grande ambizione da parte nostra che possa esprimersi al top".

Pensate di schierarlo titolare contro il Napoli?

Oggi ha fatto il suo primo allenamento. Mi ha fatto rimettere le scarpette perché c'ero solo io. Non si è allenato con la squadra, vediamo giorno per giorno. La volontà di portarlo c'è vediamo come risponde. Anche da parte sua c'è grande voglia ma non vogliamo forzare i tempi.

Raphinha è un giocatore che vi può interessare?

"E' un giocatore che ha più bisogno della fascia ma sarebbe interessante avere un calciatore con le sue caratteristiche".

Ha pensato di schierare Chiesa da prima punta?

"Ci ho pensato ma non ci ho mai provato".