© foto di Giacomo Morini

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Franck Ribery: "Non si allena da una settimana per un problema a un ginocchio. Mi auguro che tra domani e lunedì possa tornare ad allenarsi. A volte non si conoscono tante cose e un allenatore non sempre può dire tutto".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.