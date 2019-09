Fiorentina, Montella: "Ribery scontento? Quando si sta nei limiti va bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il successo contro la Sampdoria: "Sì sono soddisfatto per il risultato, ma non per la sofferenza gratuita nel finale. Ci siamo rilassati e questo non va bene, la vittoria ci toglie un po' di timori. La squadra ha meritato, con l'uomo in più è stato più facile. Il gol ci ha cambiato la partita, anche se poi la Samp non ha mai tirato in porta. Potevamo chiuderla prima, ma va bene così".

Come si sciolgono i timori?

"Quando non vinci da sei mesi è normale, ci sta che entri un po' di timore. La squadra ha fatto quello che doveva fare, mi aspettavo una partita poco spettacolare. Abbiamo rischiato sulla rimessa laterale, sullo 0-0, ma comunque è stata una Fiorentina attenta. Possiamo e dobbiamo migliorare, l'importante è la vittoria".

Ribery non era convinto di uscire.

"È bello per un allenatore quando un giocatore dimostra di non voler uscire e poi capisce, ha fatto una grande partita. Quando si sta nei limiti va benissimo".

Che garanzia le dà questo modulo?

"Abbiamo creato tanto con la Juve, abbiamo fatto due gol oggi e contro l'Atalanta. Il mio pensiero è quello di inserire attaccanti di ruolo, ma ci arriveremo pian piano".