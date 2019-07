Fiorentina, Montella: "Risposte importanti dai giocatori. Bene Ranieri"

Fonte: dall'inviato a New York Tommaso Loreto

© foto di Giacomo Morini

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha commentato la sconfitta subita per 2-1 contro il Benfica in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da FirenzeViola.it: "Ho visto tantissimi spunti positivi, era importante farsi conoscere in questo torneo. I livelli sono stati più alti di quelli che pensavamo e quindi ci sono state risposte importatissime dai giocatori: il risultato non rispecchia la nostra prestazione. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. I singoli? Ci si deve lavorare, ma ho avuto buone risposte da qualche giovane come Ranieri che, al centro della difesa, è stato positivo contro due attaccanti come De Tomas e Seferovic. Ci sono stati momenti un po' più difficili dovuti al livello degli avversari. Il presidente ci teneva, dispiace molto per lui ma sono contento di come la squadra ha giocato e ha tenuto il campo. Seferovic? Vedevo già ai tempi le grandi potenzialità che aveva, gli faccio i complimenti per aver raggiunto un club da Champions come il Benfica. Riguardo ai portoghesi, giocano un altro calcio in quanto a qualità e velocità. Chiesa? Penso di avere un ottimo rapporto con lui, credo si stia indirizzando in un cammino e non è facile. Io devo interferire con i giocatori soltanto come allenatore".