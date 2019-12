Fiorentina, Montella ritrova Pezzella. Ribery ancora in dubbio per l'Inter

© foto di Federico De Luca

Punto sugli infortunati della Fiorentina sulle colonne di FirenzeViola.it. Da oggi Montella potrà, infatti, tornare a lavorare con German Pezzella, che ha lavorato in gruppo con il pallone. Anche Boateng e Badelj sono regolarmente con la squadra, dunque reintegrati. Condizioni positive pure per Chiesa, il quale dopo la partita di ieri non ha accusato dolori nonostante il campo di Torino fosse molto duro. Infine Ribery: il francese ha lavorato a parte e verrà testato per la prima volta in gruppo nella giornata di giovedì. Quindi la presenza del francese per la gara con l'Inter è ancora in forte dubbio.